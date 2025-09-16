◆札幌六大学野球秋季リーグ戦第２節第１日北海学園大２―１札幌国際大（１６日、札幌モエレ沼公園野球場）６月の全日本大学選手権８強で、リーグ戦春秋連覇を狙う北海学園大が２―１で札幌国際大を下し、後半戦の第２節を白星発進。最速１４８キロ左腕・木村駿太（４年＝札幌国際情報）が６回４安打無失点と試合を作った。１勝差で首位・札幌大を追う北海学園大が、接戦をものにした。同点の８回２死三塁から相手投手の暴