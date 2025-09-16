¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°À¾Éð¡½µð¿Í¡Ê£±£¶Æü¡¦¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¡Ëµð¿Í¤Ï£±£¶Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦À¾ÉðÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Ï±¦É¨ÄË¤«¤é¤Î£±·³Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡£Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£°Æü¤ÎÆ±¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç¤Ï£³²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµ¢¸å£²ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¡£ÂÇÀþ¤Ç¤Ï¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡¢¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Æ¥£¥Þ³°Ìî¼ê¡¢ÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼