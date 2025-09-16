東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染作業で発生した福島県の除染土を巡り、浅尾環境相は１６日、放射能濃度の低い土を再利用する工事を行った東京・霞が関の中央合同庁舎５号館の花壇を視察した。除染土は１３日から１５日にかけて、環境省や厚生労働省が入る５号館のほか、復興庁や財務省などが入る４号館、経済産業省総合庁舎の花壇に計約４３立方メートルが運ばれ、通常の土や植栽で覆う工事を行った。１６日に測