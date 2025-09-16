イスラエルのネタニヤフ首相＝１５日/Debbie Hill/Pool/Reuters（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区での約２年にわたる戦闘に対して国際社会の怒りが高まる中、イスラエルのネタニヤフ首相は１５日、イスラエルは今後「一種の孤立」に直面し、それが数年に及ぶ可能性があると警告した。ネタニヤフ首相は財務省の会合で、イスラエル経済が「自給自足的」な特徴に適応し、より自立し、対外貿易への依存度を減らす必要があると述べた