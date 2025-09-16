「大相撲秋場所・３日目」（１６日、両国国技館）元小結の舞の海秀平氏が、館内の相撲博物館で開催されたトークショーに登場。ＮＨＫ大相撲中継でコンビを組んだ北の富士勝昭さん＝元横綱＝の思い出を語った。昨年１１月に８２歳で死去した北の富士さん。舞の海氏は「ユーモアのある人で、長年いい意味で遊んでこないと、あの味は出ない。粋なんですよ。着物の着こなし、３０年前のジャケットを着てもダサくない。何色でも似合