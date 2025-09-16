【モデルプレス＝2025/09/16】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣と鎮西寿々歌が16日、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週月曜深夜0時〜）に出演。櫻井がソロデビューに向けての想いを語った。【写真】FRUITS ZIPPER櫻井優衣、ソロデビュー曲お披露目の様子◆FRUITS ZIPPER櫻井優衣、ソロデビュー19日にソロデ