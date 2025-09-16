【「GALHolic」公式生配信】 9月22日19時 配信予定 ホビージャパンは、美少女プラモデル「GALHolic」の公式生配信を9月22日19時より配信することを発表した。 「GALHolic」は、同社のフィギュアブランド「AMAKUNI」が新たに展開する美少女プラモデルシリーズ。 配信では、「七星」のコスプレに身を包んだグラビアアイドル・コスプレイヤーの三橋くんが、美少女プラモ