¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï16Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢ÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¡ÖÊª²Á¾å¾º¤ò¾å²ó¤ëÄÂ¶â¾å¾º¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤è¤¦À¯ºö¤ÎÃæ¤Ç¿¥¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£