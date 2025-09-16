人民網の取材チームはこのほど広東省広州市を訪問し、この都市であふれるテクノロジーイノベーションの活力、特に自動運転の分野のあふれる魅力を肌で感じた。人民網が伝えた。自動運転技術の開発を手がける文遠知行（ウィーライド）が独自に研究開発した自動運転ミニバスは、ハンドルやアクセルこそないものの、都市の複雑な道路状況に臨機応変に対応することができ、広東省の広州市や横琴島、シンガポールを含む国内外30都市でテ