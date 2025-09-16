¡Ö2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¡×¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡È¹õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬¡¢10·î13Æü¤Þ¤Ç¡¢²ñ¾ìÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´Éô¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡È¹õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¿·¾¦ÉÊ°ìÍ÷¢£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥³¥ì¥¯¥¿¡¼É¬¸«º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡Ö¤ª¼ê¶ÌÉ÷¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¡¢¡ÖÇç·¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¡¢¡ÖÁ´¿È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¡¼¥Á¡×¤«¤éÀ®¤ëÁ´3¼ïÎà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¡ÖÁ´¿È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¡¼¥Á¡×