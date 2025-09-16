歌手のさだまさしが、公式インスタグラムで通算7777回目の投稿を行った。記念の投稿では、12日に東京国際フォーラムで行われた『加山雄三トリビュートライブ』の際に撮影されたとみられる加山雄三との談笑中の動画を公開している。【写真】7777回目の投稿！加山雄三との動画が公開されたインスタ投稿投稿では動画とともに「加山さんに憧れて、下宿のお兄さんにギターを借りて初めて弾いた『君といつまでも』。あの中学生の僕に