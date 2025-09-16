劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の世界各地の興収情報が発表された。9月12日に公開開始となった北米では、歴代No.1となる日本アニメ映画オープニング記録「観客動員600万8511人・興行収入7060万ドル（約102億3700万円／1ドル＝145円換算）」を達成し、26年ぶりに記録を更新。９月11日〜12日に公開開始となったその他海外各地域においても、様々な記録を更新している。【画像】ひえっ…上弦の鬼と