お笑いタレント・なるみ（53）が15日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）で、タクシーでの驚きの体験を語った。“関西人”の距離感の話題になり、なるみは「話めちゃくちゃ聞かれてる。タクシーとかに乗ってても」と告白。「引越しの話を旦那さんとしてて、“あれどうしようかな〜、あの家具。どこに持って行って処分したらいいんかな〜”って言うてたら、運転手さんが“それ、いただけませんかね？”