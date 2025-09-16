2026Ç¯1·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡ÖÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡×¤Î½Ð´ê¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬9·î16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤«¤é¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë½Ð´ê¤¬¸¶Â§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î17Æü¤È18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î½Ð´ê¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¤­¤ç¤¦¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð´ê´ü´Ö¤Ï10·î3Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»Ã±°Ì¤Ç¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ÆÍ¹Á÷¤Ç½Ð´ê¼êÂ³¤­¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½Ð´ê¤¬¸¶Â§¤È¤Ê¤ê¡¢¸½Ìò¤Î¹â¹»À¸¤â´Þ¤á¤¿Á´