卓球女子で世界ランク１位の孫穎莎が、強さの秘訣を明かして話題となっている。孫はＷＴＴチャンピオンズ・マカオの女子シングルス決勝で王曼碰を４―３で下し優勝。変わらぬ強さを見せつけた。中国メディア「網易」などによると、同「ＣＣＴＶ」のインタビューに孫が答え、練習方法の一端を明かした。「朝は早朝練習があるんです。普通の人より１時間以上早く起きなければなりません。チームは通常７時３０分からですが