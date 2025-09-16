◆第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神競馬場・芝２４００メートル、３着までに菊花賞・Ｇ１の優先出走権）９月１６日＝栗東トレセン未勝利、１勝クラスを連勝してきたジョイボーイ（牡３歳、栗東・四位洋文厩舎、父レイデオロ）はＣＷコースで軽く流して調整を済ませた。井本助手は「競馬が近いのが分かっていて、身のこなしもいい感じでした」と笑みを浮かべた。小倉の２６００メートル戦の前走は、外を回りって差し