先週、県内でも始まった日米共同訓練に参加していた米海兵隊員がおととい14日、南大隅町内で物損事故を起こしていたことが分かりました。県は米軍関係者の事件事故などが発生した場合の速やかな情報提供を要請していましたが、今回、国から連絡があったのは事故発生の1日たってからでした。 県によりますと、南大隅町で14日夕方、米海兵隊員が運転するレンタカーが、道路脇のガードパイプに接触する事故を起こしまし