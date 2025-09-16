¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì³¤¤«¤éÀ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤ÏµÞ¤Ê·ã¤·¤¤Íë±«¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ²­Æì¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì´Ö¤Î¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÅª¤Ë¤³¤Î»þµ¨¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢Åì³¤¤«¤é¶å½£¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤½ê¤â¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ï¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¾ø¤·½ë¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹