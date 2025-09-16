FW町野修斗が所属するボルシアMGは15日、ジェラルド・セオアネ監督(46)の解任を発表した。リザーブチーム(U-23)を率いるオイゲン・ポランスキ監督(39)が暫定でトップチームを指揮する。セオアネ監督は2023年7月にボルシアMGの指揮官に就任した。今季は初陣となったDFBポカール1回戦のアトラス・デルメンホルスト(5部)戦こそ3-2で制したが、ブンデスリーガは開幕3試合で1分2敗(0得点5失点)の16位と低迷。昨季を含めると10試合未