9月20日（土）よる9時に第10話（最終回）を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ「放送局占拠」。この度、武装集団の“妖（あやかし）”チームの“アマビエ”役のともさかりえ、“唐傘小僧”役の駿河太郎、“化け猫”役の入山杏奈、“河童”役の柏木悠（超特急）、“天狗”役の芝大輔（モグライダー）、“がしゃどくろ”役の瞳水ひまり、“座敷童”役の齊藤なぎさがクランクアップ。約4カ月にわたる撮影の感想を語った。