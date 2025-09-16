Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥­¥Ã¥º¡Ë¤¬Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î²÷µó¤ÎÃ£À®¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎHAN¡Ê¥Ï¥ó¡Ë¤ÈFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ①¥¹¥­¥º¤ÈJ.Y. Park¤¬7ºîÏ¢Â³¥Ó¥ë¥Üー¥ÉNo.1¡õ¥Ï¥ó¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦②¡È¥Ï¥Ë¥Ô¥ê¡É¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤¥Èー¥¯ ③2024Ç¯¤ËJ.Y. Park¤¬Åê¹Æ¤·¤¿5ºîÏ¢Â³1°Ì¤ò½Ë¤¦¿©»ö²ñ¥·¥ç¥Ã¥È ¢£¥¹¥­¥º¡¢7ºîÏ¢Â³¡ÖBillboard 200¡×1°Ì¡ªÁ´¥¢&#12