第46回将棋日本シリーズJTプロ公式戦は２回戦が大詰め。９月13日（土）には伊藤匠叡王―佐藤天彦九段の一戦が熊本県上益城郡の「グランメッセ熊本」で行われました。対局の結果、矢倉調の力戦から抜け出した佐藤九段が97手で勝利。９年振りとなる準決勝進出を決めています。○まさかの相居飛車二人の公式戦初手合いとなった本局、振り駒で後手となった伊藤叡王は意表の出だしを披露します。４筋に角を上がったのは佐藤九段愛用の「