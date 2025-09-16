SKY-HIが率いるマネジメント／レーベル・BMSGが、2025年9月18日に設立5周年を迎え、9月27・28日に東京・お台場の特設開場で開催される＜BMSG FES’25＞のテーマソングとして“BMSG ALLSTARS”全員で制作した新曲｢GRAND CHAMP｣のMVを公開した。◆BMSG ALLSTARS 動画MVは、これまで常識とされてきた概念と権威を象徴する巨大なオブジェがそびえ立つ議事堂に、常識、概念を打ち破るためにBMSG ALLSTARSが議事堂に潜入し、新たな時代を