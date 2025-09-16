元テレビ東京のテレビプロデューサー佐久間宣行氏が16日までに、自身のYouTubeチャンネル「BSノブロック〜新橋ヘロヘロ団〜」を更新。大ヒット中の映画「国宝」に「ハマらなかった」と自身に話した“唯一の芸能人”を実名告白した。今回の動画で佐久間氏は、出会って約25年の“戦友”というお笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼らと飲みながらさまざまなトークに花を咲かせた。映画「国宝」の話題になり、矢作が「みんながほめ過ぎた