東京世界陸上陸上の世界選手権東京大会第3日が15日、国立競技場で行われた。男子3000メートル障害決勝で、日本記録保持者の三浦龍司（SUBARU）は8分35秒90で8位。最終盤で接触したケニア選手が物議をかもしている中、レース後の三浦の行動が感動を呼んでいる。史上初の表彰台が、確かに視界に入っていた。スローペースの決勝はラスト1周のスパート合戦に。日本の大エース・三浦は懸命に駆けたが、銅メダルのセレム（ケニア）に