J-POPの起点になったレーベルの1つであり、世界的なシティポップ人気やアナログ盤復活で再注目されている日本クラウン内の音楽レーベル「PANAM」が今年55周年を迎え、同レーベルからリリースされた珠玉の名曲たちを様々なアーティストのリメイクカバーで次世代に歌い継いでいく企画「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」をスタートすることを発表した。その第一弾として、藤井フミヤの歌唱でかぐや姫「僕の胸でおやすみ」をリリース