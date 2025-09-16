日向坂46の河田陽菜が、2nd写真集（タイトル未定）より、先行カット第3弾が解禁された。【写真】デンマークでハッピー笑顔日向坂46・河田陽菜2nd写真集先行カット河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと