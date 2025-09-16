第７３回神戸新聞杯・Ｇ２は９月２１日、阪神競馬場の芝２４００メートルで行われる。日本ダービーで３着だったショウヘイ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）が中心か。ダービーでは積極的な立ち回りで見せ場十分の内容。京都新聞杯勝ちの実績もあり、ここを勝って次につなげたい。調整過程も順調で、春からの成長も感じられる。エリキング（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は昨年の京都２歳Ｓ