◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２試合ぶりの一発で史上６人目となる２年連続５０本塁打の期待がかかる中、１点リードで迎えた５回１死一塁の第３打席は一塁・ハーパーの横を抜く二塁打で３試合連続安打とした。カーブにうまく反応した。