お笑いタレントの大平サブローが１６日、大阪・なんばグランド花月に隣接するＹＥＳシアターで、自身の芸歴５０周年記念ライブツアー「しっかりしたねぇ」と同記念アルバム「オレの人生こんなもの」のＰＲ会見を行った。今年５月２１日に芸歴５０周年を迎えたサブロー。デビュー直後、１９歳だった頃に読売テレビの深夜の生番組「１１ＰＭ」に出演した際、ある年上のメイクさんにお世話になったという。「６５歳の時に（再び）