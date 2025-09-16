元スペイン代表MFフアン・マタがメルボルン・ビクトリーへ移籍オーストラリアAリーグのメルボルン・ビクトリーは9月16日、元スペイン代表MFフアン・マタが2025-26シーズンよりクラブに加入することを正式発表した。マタは1988年4月28日生まれの37歳。スペイン・ブルゴス出身の攻撃的MFで、2007年にバレンシアでトップチームデビューを果たすと、2010年にはスペイン代表の一員として南アフリカW杯を制覇。2011年にチェルシーへ