松窪真心がドリブル突破から強烈な一撃を決めたアメリカ・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）のノースカロライナ・カレッジは現地時間9月13日にエンジェル・シティと対戦し、2-1で勝利した。先制ゴールを挙げたのはなでしこジャパンのMF松窪真心。ドリブル突破から利き足とは逆の左足で決めた強烈な一撃が反響を呼んでいる。ノースカロライナ・カレッジは松窪とMF小山史乃観が先発し、エンジェル・シティのMF遠藤純とDF守屋都