米国の新型中距離ミサイル体系「タイフォン（Typhon）」日本初配備が公開された。15日（現地時間）のAP通信などによると、タイフォンは現在日本全国で実施中の米日年次連合訓練「レゾリュート・ドラゴン」に合わせて初めて登場した。今回の訓練は11日に始まり、両国合わせて1万9000人規模の兵力が参加して海洋防御および沿岸防衛に重点を置いて進行している。タイフォンの日本配備は中国の影響力拡大に対応して米日両国が抑止力を