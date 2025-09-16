米国社会が「セックス不況」（sex recession）という現象に見舞われているとの分析が出た。特に20代の青年のうち「1年間性交渉をしなかった」と答えた割合は昨年24％に達した。14日（現地時間）、米国の週刊誌『ニューズウィーク（Newsweek）』によれば、米家族学研究所（IFS）は最近18〜64歳の成人男女1000人を対象に調査を行った結果、週1回以上性交渉を持つたと答えた回答者は37％にとどまった。これは1990年の調査で55％が週1