イギリス出身の元プロボクサー、リッキー・ハットン氏が死去した。４６歳だった。スーパーライト級とウェルター級の２階級で世界チャンピオンに輝いたハットンが１４日、英マンチェスターにある自宅で亡くなっているのが発見された。 【写真】笑みを浮かべる在りし日のリッキー・ハットン氏 ＢＢＣのボクシングコメンテーターであるスティーブ・バンスによると