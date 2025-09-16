タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が9月16日、放送。今回は、新鮮な魚介を中心にボリュームある定食が楽しめる東京都目黒区の和食店が登場します。同店では、高級なカンパチ、ノルウェー産トロサーモン、本マグロなど5〜6種類の刺し身と、ブランド豚である甲州富士桜ポークのトンカツ250〜300グラムがセットになった「刺