滋賀県長浜市の住宅で4月、冷凍庫から堺市東区の女性の遺体が見つかった事件の公判が16日、大津地裁（畑口泰成裁判長）で開かれ、検察側は死体遺棄罪に問われた夫野中秀紀被告（63）に懲役1年、死体遺棄ほう助罪に問われた住人の岩瀬浩一郎被告（72）と息子龍彦被告（49）にいずれも懲役10月を求刑した。弁護側はいずれも執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は10月30日。検察側は論告で、遺体は冷凍庫に押し込められた