◇ナ・リーグドジャース─フィリーズ（2025年9月15日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で右翼線二塁打を放ち、3試合連続安打をマークした。マンシーの18号ソロで2─1と勝ち越し、なおも1死一塁で迎えた5回の第3打席、相手先発左腕・スアレスに対し1ストライクからの2球目、外角に沈むカーブに上手くバットを合わせ、一塁線を