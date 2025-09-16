¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤¬¡¢10ºÐ¤È5ºÐ¤ÎÌ¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤·¤¿ºÝ¤ÎÌ¼¤¿¤Á2009Ç¯7·î¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢Instagram¤Ç¤Ï¡¢¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ºÝ¤ÎÆ£ËÜ¤ÈÌ¼¤Î»Ñ¤äÄ¹ÃË¤È°ì½ï¤ËÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¡¹¤òÅÙ¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤­¤¿¡£2024Ç¯8·î¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³»ÜÀß¡Ö¥­¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡×¤ÇÌ¼¤¿¤Á¤¬¡È¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤·¡¢¥é¥ó¥¦¥§¡¼¤òÊâ¤¤