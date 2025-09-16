¾ï½¬Åª¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤¬¡¢½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚÁ±µ®Èï¹ð¡Ê44¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤«¤é2025Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç¾ï½¬Åª¤ËÅÒÇî¤ò¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£16Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢ÎëÌÚÈï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ2020Ç¯¤´¤í¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢ÅÒ¤±¶â¤ÎÁí³Û¤Ï5²¯±ß°Ê¾å¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤È»Ø