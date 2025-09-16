三井不動産レジデンシャルは、三井のシニアサービスレジデンス「パークウェルステイト」の住環境が入居者の健康寿命へ与える影響を検証するため、全国6カ所のパークウェルステイト入居者とパークウェルステイトに住んでいない全国の75歳以上シニア世代（以下、一般シニア）を対象に生活実態に関するアンケート調査を実施した。調査の結果、パークウェルステイト入居者は、友人や趣味の数、交流頻度や運動習慣において一般シニアを