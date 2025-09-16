RIIZE¤¬¡¢Åìµþ¥Éー¥à¸ø±é¡Ø2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME¡Ù¤ò2026Ç¯2·î21Æü¤«¤é23Æü¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±¸ø±é¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛRIIZE¡¢½é¤ÎÅìµþ¥Éー¥àÃ±ÆÈ¸ø±é¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¡Ë Æ±¸ø±é¤Ï¡¢KPOPÃËÀ­¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åーºÇÂ®¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Ë¡£¤Ê¤ª¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª