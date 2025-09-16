西武・プリンスホテルズワールドワイドは、Ace Group Internationalを完全子会社化する。エース・グループ・インターナショナルは、アメリカ・ニューヨークに本社を置く、ライフスタイルホテルブランド「エースホテル」を展開する企業。1999年にアメリカ・シアトルに初号店をオープン。アメリカ、カナダ、オーストラリア、ギリシャ、日本に8軒のホテルを展開している。日本では、エースホテル京都を2020年6月にオープン。旧京都中