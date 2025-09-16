全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、9月18日から24日までの搭乗分の対象路線を発表した。予約期間は9月17日から23日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。・3,500マイル東京/羽田〜秋田・庄内・八丈島・名古屋/中部線、大阪/伊丹〜熊本線、札幌/千歳〜根室中標津・釧路線、福岡〜対馬・宮崎線、沖縄/那覇〜宮古線、