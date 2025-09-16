日本代表FW町野修斗が所属するブンデスリーガのボルシアMGは現地９月15日、ジェラルド・セオアネ監督の解任を発表。2023-24シーズンから指揮を執ってきたスイス人監督の後任には、U-23チームを率いるオイゲン・ポランスキ氏が暫定的に就任する。スポーツディレクターのローランド・ヴィルクス氏がクラブ公式サイトで、解任の理由を説明。「シーズン開幕の集中的な分析を経て、監督の変更が必要という結論に達した」と述べ、さ