¤«¤Ä¤Æ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç¹áÀî¿¿»Ê¤È¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥­¡£185cm¤ÎÂÎ¶í¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎËüÇ½·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡£37ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï42¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥­¤Ï¡¢¡ØAS¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÉã¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾­Íè¤ËÌòÎ©¤Ä