SHINeeのテミンが、日本ツアー「2025 TAEMIN ARENA TOUR ‘Veil’」の最初の開催地・神奈川公演を盛況のうちに終え、成功的なスタートを切った。【写真】テミン、官能的な“びしょ濡れ”姿テミンは9月13日〜15日まで、神奈川・ぴあアリーナMMで公演を行い、迫力あるステージでファンを熱狂させた。昨年、ワールドツアー「Ephemeral Gaze」の一環として日本公演を開催したが、日本で単独アリーナツアーを行うのは約5年ぶりとなり、