¤ª¤È¤È¤·10·î¡¢Åç¸¶»Ô¤ÇÄï¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬Ä¹ºêÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »¦¿Í¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åç¸¶»Ô¤ÎÌµ¿¦ µÜËÜ Í§¼ùÈï¹ð39ºÐ¤Ç¤¹¡£ µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µÜËÜÈï¹ð¤Ï¤ª¤È¤È¤·10·î¡¢Åç¸¶»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ31ºÐ¤ÎÄï¤Î¶»¤äÊ¢¤ò¡¢ÊñÃú¤ÇÊ£¿ô²óÆÍ¤­»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ä¹ºêÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢µÜËÜÈï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·