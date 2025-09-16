ShoPro（小学館集英社プロダクション）より、DC邦訳アメコミの新刊『ダークナイツ・オブ・スティール〈上／下〉』が2025年9月11日より発売中だ。 DCのヒーローたちの運命が中世ファンタジーの世界で交錯する！剣と魔法、王国の陰謀が渦巻く壮大な物語『ダークナイツ・オブ・スティール』がついに邦訳。 本書『ダークナイツ・オブ・スティール』は、2021～2023年