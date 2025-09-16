【マキシマム・キズナカイザー】 2026年2月 発売予定 価格：15,400円 コトブキヤは、プラモデル「マキシマム・キズナカイザー」を2026年2月に発売する。価格は15,400円。 本商品は、アニメ「戦隊レッド 異世界で冒険者になる」に登場する五体のキズナビーストが合体した「マキシマム・キズナカイザー」を、フルアクション仕様のプラモデルとして再現し